Unfall beim Ausweichen Rettungswagen landet an der B 509 im Graben

Auf der Kreuzung der B 509 mit der Straße Burgdyk in Grefrath wären am Donnerstag beinahe ein Rettungswagen und ein Pkw zusammengestoßen: Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, war nach derzeitigem Erkenntnisstand der Rettungswagen aus Nettetal gegen 10.50 Uhr auf einer Einsatzfahrt auf der B 509 unterwegs in Richtung Kempen. Ein 65-jähriger Autofahrer aus Nettetal bog vom Burgdyk auf die B 509 ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Fahrer des Rettungswagens, ein 23-Jähriger, aus – dabei stürzte der Rettungswagen in den Straßengraben. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauerten noch an, teilte die Polizei am späten Donnerstagnachmittag mit.