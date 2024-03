Sport in Grefrath Reiterverein Graf Holk ehrt seine erfolgreichsten Reiter

Mit diesen und noch weiteren geplanten Projekten unterhält Graf Holk eine Anlage, um über das ganze Jahr Top-Bedingungen für Training und Turniere zu gewährleisten. Auf der vereinseigenen Anlage im Heitzerend sind bereits die nächsten Veranstaltungen geplant, so am 14. April der Vergleichskampf der Vereine aus Kempen, Vorst und Grefrath, am 1. Mai das Maibaumsetzen der St.-Mathias-Schützenbruderschaft und vom 12. bis 14. Juli das Sommerturnier des RV Graf Holk Grefrath.