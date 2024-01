Unerwarteter Fund in Grefrath Reichsadler hinter Tresor im Rathaus entdeckt

In Grefrath hat es einen unerwarteten Fund aus der Nazi-Zeit gegeben. „Als Dauerobjekt werden wir ihn nicht in die Ausstellung aufnehmen. Aber es ist ein Stück Geschichte, und er ist damit bei uns in den richtigen Händen. Wir werden ihn entsprechend archivieren“, sagt Karl Willmen. Dabei blickt der Vorsitzende des Heimatvereins Oedt zusammen mit Hauptarchivar Wolfgang Bertges auf das Objekt, das sich seit Kurzem im Heimatmuseum im Gewölbekeller des Oedter Rathauses befindet: ein Reichsadler mit einer Breite von 1,10 Meter, der ein rundes Emblem mit einem Hakenkreuz in seinen Krallen hält.