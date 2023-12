Städtebauliche Entwicklung im Fokus Quartiersbüro Oedt zieht in die Albert-Mooren-Halle

Das Quartiersteam in Grefrath-Oedt zieht um: Ab Anfang Januar ist das Quartiersbüro nicht mehr an der Hochstraße, sondern in der Albert-Mooren-Halle am Niedertor zu finden. Das teilte die Gemeindeverwaltung mit. Die Albert-Mooren-Halle gehört der Gemeinde Grefrath. „Für die Bürgerinnen und Bürger ist das neue Büro sehr gut zu erreichen. Hinzu kommt, dass mit konkreten Umbaumaßnahmen in der Albert-Mooren-Halle nicht vor Ende 2024 zu rechnen ist. Durch den Umzug des Quartiersbüros in das Vitusstübchen schaffen wir eine sinnvolle Nutzung des aktuell leerstehenden Raumes“, so Katrin Lichtenstein, Projektentwicklerin der Gemeinde Grefrath.