Freilichtmuseum in Grefrath Das Museum spielerisch kennenlernen

Der 14-jährige Karzan greift lächelnd zur Kreide und zieht auf dem Boden vor der Mensa der Schule an der Dorenburg ein Rechteck mit drei roten und einer weißen Seite. Dann beginnt er, den zuschauenden Kindern und Jugendlichen zu erklären, was er sich ausgedacht hat. „Jeder kickt seine Murmel von der weißen Startlinie aus ins Feld. Es geht darum, die Murmel im Feld so weit wie möglich zu kicken. Wer über die roten Linien schießt, ist raus“, sagt Karzan, legt eine Murmel auf den gekrümmten Ringfinger und kickt sie mit dem Daumen in Richtung Spielfeld. Die nächsten Spieler gehen in die Hocke, kurz danach rollen die Murmeln über die glatte Bodenfläche. Das selbst kreierte Spiel sorgt für Unterhaltung, und genau darum geht es auch bei der Premiere von „Museum macht stark“.