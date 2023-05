Mehrere Vorfälle im Kreis Viersen angezeigt Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche am Telefon

Die Frau, die die Karte holte, wird als etwa 1,60 Meter groß und schlank beschrieben, sie hatte einen dunklen Teint und dunkle Haare, trug dunkle Kleidung und weiße Schuhe. Ermittlungen bei der Sparkasse in Grefrath ergaben, dass möglicherweise eine zweite Täterin das Geld abhob – mit langen schwarzen Haaren zum Zopf gebunden, Hose und Oberteil in Pink. Wer die beiden Frauen am Dienstag in Grefrath beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei anzurufen, Telefon 021262 3770.