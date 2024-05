Fiese Masche am Telefon Polizei sucht Unbekannten nach Betrugsversuch in Grefrath

Immer wieder versuchen Betrüger, Menschen am Telefon um ihr Erspartes zu bringen. Häufig, aber nicht immer, sind ältere Menschen die Opfer. Dazu nutzen die Täter unterschiedliche Maschen. Mal sind es vermeintliche Polizisten oder Staatsanwälte am Telefon, mal behaupten Anrufer, ein Familienangehöriger habe einen schlimmen Unfall verursacht und könne nur gegen eine hohe Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Bekannt sind auch Betrugsversuche über den Messenger-Dienst WhatsApp, über die Nachrichten eines vermeintlichen Familienangehörigen eingehen, der angeblich eine neue Handynummer hat – und dann Geld benötigt. Die Polizei rät, mit älteren Menschen über diese Maschen zu sprechen und am Telefon sehr vorsichtig zu sein.