Polizeieinsatz in Grefrath Einbrecher im Pannekookehuus sitzt im Schrank

Grefrath · In einem Schrank im Pannekookehuus, der Gaststätte am Freilichtmuseum in Grefrath, hat die Polizei am Samstag einen Einbrecher entdeckt. Mehrere Streifenwagen waren ausgerückt, weil gegen 22.30 Uhr nach einem Einbruch der Alarm losging.

24.04.2023, 18:01 Uhr

Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen vorläufig fest (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Polizisten umstellten das Gebäude, durchsuchten es und nahmen einen Tatverdächtigen vorläufig fest, der sich in einem Schrank versteckt hatte. Der 42-Jährige, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, hatte einen Rucksack dabei, in dem die Polizisten Diebesgut fanden. Möglicherweise waren zwei weitere Männer an dem Einbruch beteiligt. Einer trug ein rotes T-Shirt und einen Bart, der zweite Glatze, Brille und eine blaue Hose. Um Hinweise bittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.

(biro)