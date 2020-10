Grefrather Gemeinderat : Politik berät noch über Personal und Ausschüsse

Grefrath Am kommenden Montag, 2. November, tagt der neue Grefrather Gemeinderat zum ersten Mal. Stefan Schumeckers (CDU) wird als Bürgermeister vereidigt. Wer seine Vertreter sein werden, ist noch offen.

Die Fraktionen des neuen Grefrather Rates, der am kommenden Montag, 2. November, ab 19.15 Uhr zum ersten Mal tagt, machen es spannend. Bei der Sitzung, die aus Corona-Sicherheitsgründen in die große Turnhalle an der Bruckhauser Straße in Grefrath verlegt wurde, steht neben der Vereidigung des Bürgermeisters und der neuen Ratsmitglieder auch die Wahl der Stellvertreter des Bürgermeisters auf der Tagesordnung. Aber wer nun diese Aufgabe, den neuen Bürgermeister Stefan Schumeckers in Zukunft bei der Leitung der Ratssitzungen und bei der Repräsentation zu vertreten, übernehmen soll, dazu war am Freitag noch keine offizielle Stellungnahme zu bekommen.