Weihe vor 40 Jahren Pfarrer aus Vinkrath feiert Priesterjubiläum am Sonntag

Im Alter von 40 Jahren will er missionarisch wirken. Er geht in ein Bergdorf in den Anden, nach Ecuador, und lebt dort fünf Jahre. Für die Einheimischen sind auch eine Kenntnisse aus der Landwirtschaft nützlich. Unter vielen seiner Erzählungen ragt eine besonders heraus: Als er eine hochschwangere Frau in seinem Jeep die holprige Dschungelstrecke zum Krankenhaus fahren will, wird mitten auf der Strecke das Kind geboren. Mit seinem Feuerzeug desinfiziert Hauser die Nabelschnur und bringt Mutter und Neugeborenes in das sichere Krankenhaus.