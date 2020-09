Freilichtmuseum Grefrath : Gucken erlaubt — naschen verboten

Grefrath Das Konzept der Patenschaften für den Bauerngarten im Niederrheinischen Freilichtmuseum Grefrath wird gut angenommen. Alle sechs Paten sind seit dem Startschuss im vergangenen Jahr dabei geblieben.

Vor der Hofanlage Rasseln picken die Hühner. So manches Huhn schiebt sich dabei unter den Hecken hinweg in den Bauergarten hinein, der vor dem Wohn- und Stallhaus liegt. „Spätestens jetzt weiß jeder, warum diese Schutzvorrichtungen die einzelnen Parzellen trennen“, sagt Kevin Gröwig. Dabei deutet der stellvertretende Leiter des Niederrheinischen Freilichtmuseums auf die mit Kaninchendraht bespannten Holzkonstruktionen, unter denen Salat, Kohlrabi, Tomaten und Buschbohnen wachsen. Die Pflanzen hinter dem Draht sind eine Verlockung für die Hühner. Das finden diejenigen, die für dieses prachtvolle Gemüsewachstum sorgen, allerdings auch.

Öffnungszeiten Das Freilichtmuseum in Grefrath, Am Freilichtmuseum 1; Telefon 02158 9173-0, E-Mail freilichtmuseum@kreis-viersen.de ist für Besucher in der Regel täglich – außer montags – von April bis Oktober jeweils von 10 bis 18 Uhr und von November bis März jeweils von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Museum Aufgrund der Lockerungen der Corona-Schutzbestimmungen können fast alle Bereiche des Niederrheinischen Freilichtmuseums in Grefrath wieder besichtigt werden. Mit der Dauerausstellung zum Thema Frömmigkeit und Aberglaube in der Hofanlage Hagen ist zudem ein neuer Bereich hinzugekommen. Lediglich die Vorführung der Eisenbahnanlage im Spielzeugmuseum ist noch nicht wieder möglich.

Das Freilichtmuseum suchte Paten für den Bauerngarten. Gesucht wurden Menschen, die Spaß an Gartenarbeit haben und sich vorstellen konnten, eine Parzelle im Bauerngarten zu bewirtschaften. Bereits am Tag nach dem Aufruf waren alle Parzellen vergeben. Sechs Paten hatten sich gemeldet. Der Verein Kindertraum, der betriebsintegrierte Arbeitsplätze im Freilichtmuseum für Menschen mit Handicap hat, baute besagte Holzkonstruktionen mit dem Draht, die sich von oben öffnen lassen.

Ihre Oma habe schon immer einen großen Gemüsegarten gehabt, und das Gärtnern im Freilichtmuseum erinnere sie immer daran, erzählt die Grefratherin. Mit alten Holzlöffeln, deren Schöpfseiten sie mit Tafellack überstrichen hat, informiert die Patin über die Sorten, die in ihrer Parzelle wachsen. „Viele wissen gar nicht mehr, was wie im Garten aussieht. So erfahren die Besucher, was angebaut wird“, sagt Nicole Theis.