Ausflugstipp im Kreis Viersen „Parkwächter“ ist zurück an der Niers

Die Niersauen-Runde ist rund 3,9 Kilometer lang und bietet eine sehr abwechslungsreiche Tour. Es empfiehlt sich, an der Burg Uda zu parken und von dort der Beschilderung zur Niersauen-Runde zu folgen. Unterwegs gehen Ausflügler nicht nur über weite Strecken an der Niers entlang, sondern können auch Arbeiten der Kaarster Künstlergruppe Salix bestaunen, die den Weg säumen. Dazu gehört auch der „Parkwächter“. Künstler Wilhelm Schiefer, 1935 in Düsseldorf geboren, studierte an der Kunstakademie Düsseldorf Bildhauerei sowie Kunstgeschichte, Philosophie und Germanistik in Bonn und Freiburg. Seit 1971 sind seine Arbeiten in vielen Einzel- und Gruppenausstellungen von Brüssel über Stuttgart bis Moskau ausgestellt worden. Ähnliche Holzkonstruktionen des Künstlers stehen in Kaarst und sind dort als „Brücken über den Nordkanal“ bekannt.