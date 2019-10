Diskussion in Grefrath : Heftige Kritik an „Güllealarm“ - „Eine Diffamierung der Landwirtschaft“

Grefrath Im Fall des Kinderbuchs „Güllealarm“ haben sich nun auch die Grefrather Ortsbauernschaft und der Rheinische Landwirtschaftsverband haben sich zu Wort gemeldet.

In Sachen „Güllealarm“ hat sich auch die Grefrather Ortsbauernschaft zu Wort gemeldet. Sie übt Kritik am Buch, aber auf sachlicher Ebene. Die Autorin verstehe die bisher geäußerte Kritik offenbar nicht und weise sogar auf den sachlichen Nährwert ihres Werke hin. Es sei höchst fraglich, ob Autoren von Fantasygeschichten für sich beanspruchen könnten, Bildung an Schulen betreiben zu können. A.E. Eiserlo gebe an, dass sie mit dem Buch für das Thema Umweltschutz sensibilisieren wolle und Wissen geben wolle, um den Mut zu haben, die Welt zu retten. Im Gespräch mit Landwirten, teilt Wilhelm Siepen mit, höre man jedoch immer wieder, dass dort eher das Wort „kindgerecht“ im Vordergrund steht. Das trenne natürlich Welten davon zu befähigen, die Welt zu retten. Siepen hofft, dass dieses Arbeitsbuch niemals an einer Schule Einzug hält. Wenn Frau Eiserlo betont, sie habe es gut gemeint, müsse man die Frage stellen, ob man das nicht trotzdem kritisieren dürfe.