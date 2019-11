Grefrath : Neu auf dem Weihnachtsmarkt: Glühgin

In romantischer Atmosphäre können die Besucher schöne Dinge bewundern und kaufen. Foto: Kaiser, Wolfgang (wka)

Grefrath OMMS übergibt die Organisation schweren Herzens ab 2020 der Agentur „Gaudium“.

Seit Freitagnachmittag strömen die Besucher wieder in das Freilichtmuseum Grefrath. Im 14. Jahr findet dort in der Vorweihnachtszeit der Romantische Weihnachtsmarkt statt. Waren die Veranstalter, die Wuppertaler Agentur „OpenMind Management Service“ (OMMS) am Donnerstag wegen des anhaltenden Regen noch nicht wirklich optimistisch, so hellten sich am Freitag kurz vor der Eröffnung die Mienen kräftig auf. Sonnenschein und eine überaus günstige Wetterprognose für das Wochenende: kalt und trocken.

Es ist allerdings das letzte Mal, dass die Agentur aus dem Bergischen Land den Weihnachtsmarkt in Grefrath veranstaltet. Künftig liegt die Organisation in den Händen der Duisburger Agentur „Gaudium“. Vielen Kempenern wird dieser Name ein Begriff sein, war „Gaudium“ doch früher einmal federführend für den Kempener Weihnachtsmarkt. Der neue Veranstalter hat zugesagt, das bewährte Konzept zu übernehmen. Einige Händler haben bereits Folgeverträge abgeschlossen.

OMMS ist der Entschluss nicht leicht gefallen. Am Zuspruch der Besucher liege es nicht, hieß es. Deren Zahl sei Jahr für Jahr gestiegen, nachdem sich herumgesprochen habe, welche attraktive Veranstaltung der Weihnachtsmarkt in der Dorenburg ist. Der Aufwand sei einfach zu hoch, daher habe man sich zu diesem Schritt durchgerungen. Künftig veranstaltet die Agentur an allen vier Adventswochenenden ihren Weihnachtsmarkt auf Schloss Grünewald in der Nähe von Solingen.