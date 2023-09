Ein Treff für alte Schätzchen Oldtimer-Trecker rund um die Dorenburg in Grefrath

Mit sichtlicher Begeisterung nutzt er die Gelegenheit, um übers Mikrofon einen Überblick über die Geschichte des Treckers zu geben, einige Stücke genauer zu beschreiben und ihre Besitzer zu interviewen. Ein Highlight der Runde sind die beiden Dampftrecker der Kempener Sven Schnabel und Ulrich Janz. Ein wertvolles Stück Geschichte sind die realitätsgetreuen Dampfmaschinen. Das Einzige, was sie von den alten Originalstücken unterscheidet, ist die Größe. „Ich habe nach einem Besuch bei einer Dampfausstellung in England über eine Firma herausgefunden, die solche Dampfmaschinen als Baukästen verkauft“, erzählt Janz. „Pro Monat bekommt man dann ein neues Teil der Maschine in Einzelteilen. So habe ich mir innerhalb von etwa dreieinhalb Jahren diese ‚Straßenlokomotive‘ zusammengebaut. Mein Modell ist im Verhältnis 1:3 zum Original.“