OGS-Gebühren in Grefrath Vergünstigungen für Geschwisterkinder sollen bleiben

Berrit Liebisch, Rektorin an der Gemeinschaftsgrundschule Grefrath, stimmte dem zu, sah die Problematik jedoch an dem Wegfall der Vergünstigungen für ein zweites oder drittes Geschwisterkind. „Wir haben Familien, die zwei oder drei Kinder zur OGS bringen. Für diese Familien ist es eine gravierende Erhöhung.“ Stefan Röttges, Leiter des Fachbereichs Schule, erklärte: „Ermäßigungen wie Geschwisterkinder sind von der rechtlichen Seite her eine Kann-Regel.“ Diese Regel ermesse die Gemeinde unter Berücksichtigung der Haushaltslage: „Deshalb haben wir die Vergünstigungen für Geschwister entfallen lassen.“ Im Entwurf – wie Kättner betonte.