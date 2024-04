„Offenes Scheuentor“ in Grefrath Musik, die das Publikum zu umarmen scheint

An der keltischen Harfe spielte sie mit Harfenbearbeitungen von Stücken von Händel und Pachelbel klassische Werke. Zur großen Freude des Publikums präsentierte sie mit „Down by the Salley Gardens“, „Greensleeves“ und „Glenlivet“ irische, englische und schottische Melodien. Litauische Volkslieder und die inoffizielle litauische Hymne interpretierte Giedre Siaulyte an der Klankes, einer an eine Zither erinnernde litauischen Harfe.