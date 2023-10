Konzert in der Albert-Mooren-Halle Oedter Frauenchor präsentiert die Hits der Neunziger

Zu hören waren freche Gute-Laune-Lieder wie „Mädchen“ von der deutschen Gruppe Lucilectric und „Baby One More Time“ von Pop-Ikone Britney Spears, ebenso wie „Verdammt, ich lieb‘ Dich“ von Matthias Reim oder „More Than Words“ der US-Rockband Extreme, der „Earth Song“, aber auch eine emotionale Darbietung von Céline Dions „My Heart Will Go On“ aus dem Filmklassiker „Titanic“, in dem die akkuraten Harmonien des Chors zur Geltung kamen. Das Finale bildeten die Gospel-Version von Beethovens „Ode an die Freude“, „Joyful Joyful“, und der „Party Hit Mix“ von Pur als Zugabe. Verabschiedet werden die Sängerinnen und Chorleiter Wilke mit tosendem Applaus. Ein rundum gelungener Abend.