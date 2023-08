Niederrheintheater spielt in Grefrath Theater-Thriller im Niederrheinischen Freilichtmuseum

Grefrath · Das Niederrheintheater aus Brüggen ist am Samstag, 9. September, zu Gast im Niederrheinischen Freilichtmuseum in Grefrath: In der Reihe „Kultstück im Gehöft“ ist diesmal ein packender Theater-Thriller zu sehen.

30.08.2023, 05:15 Uhr

Verena Bill spielt in dem Stück „Der Anruf“ Callcenter-Mitarbeiterin Eva, die sich um Computer-Probleme kümmert. Foto: NiederrheinTheater

Das Niederrheintheater aus Brüggen ist im Niederrheinischen Freilichtmuseum des Kreises Viersen in Grefrath fast schon zu Hause: Zuletzt zeigte das Theater anlässlich des Märchentages im August auf einer Bühne auf dem Museumsgelände das Märchen „Schneewittchen“ als Familienstück für große und kleine Zuschauer. Für Samstag, 9. September, ist nun die Aufführung eines Theater-Thrillers geplant. Im Mittelpunkt des Stücks „Der Anruf“ von Stephan Eckel steht die Callcenter-Mitarbeiterin Eva (Verena Bill), die sich um Computer-Probleme kümmert. Sie hat Nachtschicht, als sie einen Anruf von Marc (Michael Koenen) erhält, der Probleme mit seinem Laptop hat. Der junge Mann präsentiert sich im Gespräch sympathisch, aufmerksam, witzig, charmant. Die beiden flirten miteinander, tauschen Komplimente aus und stehen kurz davor, ein Treffen zu vereinbaren. Doch dann wendet sich das Blatt: Marc gibt sich als Evas Stalker zu erkennen, der beängstigend detaillierte Einblicke in ihr Privatleben hat. Ein Katz- und Maus-Spiel mit dem Mann am Telefon beginnt, das immer bedrohlicher wird. Denn Eva hat ein dunkles Geheimnis, das zunehmend deutlich wird. Das packende Stück hält die Zuschauer bis zum Schluss in Atem. Die Aufführung ist Teil der Reihe „Kultstück im Gehöft“, für die das Niederrheintheater und der Kreis Viersen seit einigen Jahren kooperieren, um Besuchern Theater-Genuss an unterschiedlichen Schauplätzen auf dem Museumsgelände zu ermöglichen. Dafür bietet das Freilichtmuseum viele Möglichkeiten. Wo auf dem Gelände ein Stück gespielt werde, hänge vom Stück ab, erklärt Michael Koenen vom Niederrheintheater, „das besprechen wir jeweils mit Mitarbeitenden des Freilichtmuseums.“ So zeigte das Theater beispielsweise zwei humorvolle Einakter des russischen Autors Anton Tschechow schon im Innenhof der Dorenburg und vor der Hofanlage Hagen, die Verwechslungskomödie „Das Spiel von Liebe und Zufall“ an der Hofanlage Waldniel, eben dort auch die Krimi-Komödie „Fisch zu viert“. Der Thriller „Der Anruf“ wird nun am 9. September im Eingangsgebäude des Museums zu sehen sein. Eine historische Hofanlage sei nicht die passende Umgebung für das Stück, das in einem Callcenter spiele, so Koenen. Das Eingangsgebäude des Museums sei hingegen sehr gut geeignet: „Große Fenster, viel Holz, tolle Atmosphäre“, sagt Koenen, „der Raum ist klasse.“ Die Aufführung beginnt um 19 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf an der Museumskasse des Freilichtmuseums 20 Euro. An der Abendkasse kostet der Eintritt 22 Euro. Theater-Fans sei der Vorverkauf empfohlen: In den vergangenen Jahren waren die Karten für das „Kultstück im Gehöft“ rasch ausverkauft.

(biro)