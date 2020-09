Niederrhein-Theater in Grefrath : Theater im Freilichtmuseum mit Namensschildern für die Gäste

Niederrhein-Theater in Grefrath

Grefrath Zum vierten Mal gastierte das Niederrhein-Theater aus Brüggen mit seinem „Kultstück im Gehöft“ in Grefrath. „Alles über Liebe“ erfuhr das Publikum in einer rasanten zweistündigen Parforce.

Es war dieses Mal eine wirklich privat anmutende und damit auch etwas exklusive Veranstaltung: Zum vierten Mal gastierte das Niederrhein-Theater mit seinem „Kultstück im Gehöft“ im Freilichtmuseum in Grefrath.

Vor dem Eingang zum Gehöft lümmelte Michael Koenen in Jogginganzug lässig im Korbsessel und plauderte mit den eintreffenden Gästen. Gemeinsam mit Verena Bill leitet er das freie Niederrhein-Theater mit Sitz in Brüggen. Waren es bislang historische Theaterstücke, gab es dieses Mal ein sehr bekanntes und viel gespieltes Stück des deutschen Autors Stefan Eckel. „Alles über Liebe“ erfuhr das Publikum in einem rasanten Parforceritt durch die nächsten beiden Stunden.