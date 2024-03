Offene Ganztagsschule Neuer Träger für die OGS in Grefrath

Die Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Grefrath erhält einen neuen Träger für die Offene Ganztagsschule (OGS): Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich, die Durchführung von OGS und „Schule von acht bis eins“ in Grefrath dem freien Träger „geg euregio GmbH“ zu übertragen. In der Sitzung des Gemeinderates stimmten die SPD und die Grünen gegen den Beschlussvorschlag der Verwaltung.