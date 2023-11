Kleider, Bücher und Deko spenden Neuer Standort für Spendenmobil von „Robin Hood“ in Grefrath

Für alle, die gut erhaltene Kleidung, Bettwäsche und Haushaltsgegenstände abgeben möchten, bietet das Sozialkaufhaus „Robin Hood“ aus Viersen-Dülken eine mobile Spendenanname an. Freitags von 13 bis 15 Uhr können Spenden auf dem Parkplatz am Gemeindezentrum der evangelischen Kirchengemeinde in Dülken an der Ecke Viersener Straße / Martin-Luther-Straße abgegeben werden. Weitere Haltepunkte gibt es auch in Willich undd Kempen-St. Hubert. Jetzt kommen zwei neue Standorte für das Spendenmobil von „Robin Hood“ hinzu: In Nettetal-Hinsbeck hält das Spendenmobil ab Mittwoch, 15. November, an jedem dritten Mittwoch im Monat von 10 bis 12 Uhr vor der evangelischen Kirche. In Grefrath hält das Spendenmobil ab Donnerstag, 16. November, an jedem dritten Donnerstag im Monat von 10 bis 12 Uhr an der evangelischen Kirche.