Ratssitzung in Grefrath : Grefraths Bürgermeister Stefan Schumeckers ins Amt eingeführt

In der konstituierenden Sitzung des neuen Grefrather Gemeinderates wurden die nach der Kommunalwahl ausgeschiedenen Ratsmitglieder geehrt. Die Sitzung fand coronabedingt in der Sporthalle an der Bruckhauser Straße statt. Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen

Grefrath Wilma Hübecker (CDU) und Dorothee Heller (SPD) wurden vom neuen Gemeinderat einstimmig zu Stellvertretenden Bürgermeisterinnen gewählt.

Die erste Sitzung des Grefrather Gemeinderates in der neuen Wahlperiode fand am Montagabend coronabedingt in der Sporthalle Bruckhauser Straße in Grefrath statt, dauerte ziemlich genau eine Stunde und war geprägt von großer Harmonie. Immer wieder wurde Applaus gespendet. Auch stehende Ovationen dürfte es so schnell nicht wieder in einer Ratssitzung geben.