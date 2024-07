Neue Vogelvoliere in Grefrath fertig Sittiche kehren in den Schwingbodenpark zurück

Regelmäßige Besucher des Schwingbodenparks in Grefrath werden sich noch erinnern an die alte Vogelvoliere, die ganz hinten im Park, in der Nähe des Drehtores am Tante-Emma-Laden im Freilichtmuseum, stand. Sie war U-förmig angelegt, die Käfige waren verhältnismäßig klein. Die Konstruktion stammte noch aus dem Jahr 1970 – damals war der Schwingbodenpark Schauplatz der ersten Landesgartenschau überhaupt, die in Nordrhein-Westfalen durchgeführt wurde. Nach über 50 Jahren war das Holz der alten Voliere nun morsch geworden, und die Zumessungen entsprachen überhaupt nicht mehr dem, was man heute Vögeln einräumt, die schließlich Platz zum Fliegen brauchen. „Sie war baufällig, und die Haltung darin war nicht mehr artgerecht“, sagt Daniel Thönes, Leiter des Bauhofs der Gemeinde Grefrath.