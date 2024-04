Mobilität in Grefrath Neue Reparaturstation für Fahrräder auf dem Marktplatz

Im vergangenen Herbst wurde eine solche Station bereits auf dem Vorplatz der Albert-Mooren-Halle in Oedt mit Hilfe des Kreises Viersen und einer Förderung des Landes NRW in Betrieb genommen. Die Reparaturstation bietet zum Beispiel Luftpumpe und verschiedene Werkzeuge. Durch ein Münzpfandschloss, wie bei einem Einkaufswagen, kann man die Tür zur Station öffnen. Kostenfreie Radbroschüren können Radlerinnen und Radler beim Bürgerservice der Gemeinde am Markt bekommen.