Am Bahnradweg zwischen Grefrath und Mülhausen Neue Niersbrücke soll bald fertig sein

Die Arbeiten an der neuen Niersbrücke am Ende des Oedter Weges bei Mülhausen gehen weiter voran. Vor einer Woche wurde der Kran aufgestellt, in den folgenden Tagen wurde dann die neue Brücke montiert. Inzwischen sieht der gesamte Bereich fast fertig aus. Doch Fußgänger und Radfahrer müssen sich noch eine Weile gedulden, bis sie die Niers an dieser Stelle wieder überqueren können.