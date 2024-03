Neue Ausstellung im Niederrheinischen Freilichtmuseum Von Abschied, Tod und Trauer

Was würde ich mitnehmen auf meine letzte Reise? Diese Frage haben sich viele Menschen gestellt, die im Rahmen des Kunstprojektes „Ein Koffer für die letzte Reise“ aufgefordert wurden, sich auf die Endlichkeit des Lebens zu besinnen und zu überlegen, was für sie ganz persönlich besonders wichtig ist. Insgesamt packten 100 Menschen einen Koffer, der sie auf der Reise aus diesem Leben begleiten könnte. Aus den Koffern entstanden ist eine Wanderausstellung, die in den vergangenen Jahren schon in vielen Städten in Deutschland ausgestellt wurde. Fünf dieser Koffer sind nun auch im Niederrheinischen Freilichtmuseum des Kreises Viersen in Grefrath zu sehen.