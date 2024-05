Musik und Genuss am 15. Juni 2024 in Grefrath „Nacht der Sinne“ im Niederrheinischen Freilichtmuseum

Der Kartenvorverkauf hat gerade begonnen. Karten sind in der Kreismusikschule Viersen am Hermann-Hülser-Platz 1 in Viersen, im Niederrheinischen Freilichtmuseum, Am Freilichtmuseum 1 in Grefrath und online unter tickets.kreis-viersen.de erhältlich. In der Kreismusikschule können Karten von montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr, im Freilichtmuseum von dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr gekauft werden. Erwachsene zahlen zwölf Euro Eintritt, Jugendliche fünf Euro. Kinder bis einschließlich 13 Jahre haben freien Eintritt. Das Freilichtmuseum öffnet an diesem Tag erst um 17.30 Uhr.