Grefrath: Nach Schlägerei - Junger Mann stirbt nach Schlägerei in Oedt

19-Jähriger stirbt nach Schlägerei in Grefrath

Heftige Auseinandersetzung am Wochenende

Grefrath Der 19-Jährige, der in der Nacht zu Samstag nach einer Schlägerei mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden musste, ist tot. Der Viersener starb am frühen Dienstagabend. Das teilte die Polizei nun mit.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand soll es in besagter Nacht um 2.30 Uhr nach einer privaten Feier in Grefrath-Oedt eine heftige Schlägerei gegeben haben. Mehrere Personen sollen daran beteiligt gewesen sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung sackte der 19-Jährige plötzlich in sich zusammen und verlor das Bewusstsein.