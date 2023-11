„Leben mit dem Tod“ in Grefrath Museum sucht Erinnerungsstücke für neue Ausstellung

In der Vorbereitung auf die Ausstellung ist das Team des Freilichtmuseums jetzt auf der Suche nach Ausstellungsstücken. Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis Viersen sind aufgerufen, Erinnerungsobjekte und Geschichten von Verstorbenen für die Ausstellung zur Verfügung zu stellen. „Wir wollten zeigen, wie wir in unserer Gesellschaft heutzutage Abschied nehmen, welche kleinen Erinnerungsstücke und Geschichten die Bürgerinnen und Bürger im Kreis haben und wie sie in Ehren gehalten werden“, sagt Museumsleiterin Anke Petrat. Wer Erinnerungsstücke und Geschichten zur Verfügung stellen möchte, kann sich an Anke Petrat wenden, Telefon 02158 917313, E-Mail: anke.petrat@kreis-viersen.de.