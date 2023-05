Wiederholungstat in Mülhausen Wieder Einbruch bei Discounter

Mülhausen · Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in einen Discounter an der Hauptstraße in Grefrath-Mülhausen eingebrochen. Das teilt die Polizei mit.

02.05.2023, 15:01 Uhr

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche der Täter (Symbolfoto). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Die Polizei wurde gegen 0.30 Uhr alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Eingangstür beschädigt war und Pflanzen aus dem Markt davor standen. Weitere Pflanzen fanden sich bei den Einkaufswagen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Bereits in der Nacht vom 3. auf den 4. April waren Unbekannte dort eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter Telefon 02162 3770 zu melden.

(biro)