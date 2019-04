Ein Spaziergang durch Mülhausen : Das Dorf mit den zwei Klöstern

Grefrath Die Abtei Mariendonk wird von Benediktinerinnen geführt, nahebei liegt das Kloster der Schwestern Unserer Lieben Frau.

Da ist zum einen die Abtei Mariendonk, Niederfeld 11. Um 1900 gebaut, wird das Kloster bis heute von Schwestern der Gemeinschaft der Benediktinerinnen geführt. Johanna Stieger, die in der Neersdommer Mühle lebte, suchte Ende des 19. Jahrhunderts eine Ordensgemeinschaft, der sie Grundstück und Geld zum Bau eines Klosters schenken konnte. Sie nahm Kontakt zu den Benediktinerinnen in Bonn auf, und man wurde sich einig; im Mai 1899 erfolgte der erste Spatenstich, im September 1900 zogen die Schwestern ein.

Um sich versorgen zu können, bauten die Schwestern eine kleine Landwirtschaft auf. Auch Stickerei und eine Hostienbäckerei trugen zum Einkommen bei. Am Ende des Ersten Weltkrieges lebten 40 Schwestern in Mariendonk, aktuell sind es noch 27. Der Zweite Weltkrieg brachte Armut und Hunger, größere Bereiche des Hauses wurden zu Soldaten- und später zu Flüchtlingsunterkünften. Auch ausgebombte Nachbarsfamilien fanden Zuflucht.

In den 60er Jahren kam ein Neubau mit Bibliothek, Gästezimmern und Arbeitsräumen zum Kloster. Gäste sind in der Abtei bis heute willkommen. Rund 3000 Übernachtungen verbuchen die Schwestern im Jahr. Zwei Drittel der Gäste sind weiblich, nicht alle sind katholisch. Die meisten suchen Ruhe und wollen Gott näher kommen. Auch für andere Interessierte sind die Messen in der Abtei zugänglich, ebenso wie die Vorträge, Bibelgespräche und Exerzitien, die die Nonnen anbieten.

Übrigens gibt es im Grefrather Stadtteil Oedt, der an Mülhausen angrenzt, noch eine Burg in unmittelbarer Nähe zur Niers. Es ist die Burg Uda, die 1313 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Ihre Ruine ist bis heute das Wahrzeichen des Ortsteils Oedt, von der Burg Uda leitet sich auch der Name des Ortes ab. Der Burgturm steht unter Denkmalschutz. Der Heimatverein Oedt ermöglicht an einigen Tagen im Jahr die Begehung des Turmes.