Einrichtung in Grefrath Leitung im Haus an der Dorenburg geht in neue Hände

Die Überraschung ihrer Kollegen ist geglückt, wenngleich es mit dem in Kürze beginnenden Ruhestand nicht so ruhig werden wird, wie es die Kollegen dargestellt haben. Als Fraktionsvorsitzende der Grünen in Grefrath, Koordinatorin für die Grefrather Tafel, Mitglied von „Kochen über den Tellerrand“ und nicht zuletzt als Geschäftsführerin der Kulturinitiative Grefrath (King) wird von Söhnen keine Langeweile haben, wenn sie sich am 31. Dezember offiziell in den Ruhestand verabschiedet.