Tipp für Familien Mittelaltermarkt rund um die Dorenburg

Mit fünf Lagern ging es einst los. Aktuell zählt der Mittelaltermarkt über 65 Lager und Stände. In all den Jahren hat es immer einen Wechsel im Angebot gegeben, sodass die Veranstaltung nie langweilig geworden ist. Eine Attraktion ist von Anfang an dabei und auch jetzt wieder anzutreffen. Es handelt sich um den Stand von „Beaux Chapeaux“, an dem historische Kopfbedeckungen angeboten werden. Die Besucher können auch die Kunst des Brettchenwebens kennenlernen. In der Schmiede ist Schmiedemeister Michael Poos an Esse und Amboss im Einsatz. Carl, der Schleifer, gehört zu den weiteren Akteuren. Mystisch geht es derweil beim Hexenzirkel zu.