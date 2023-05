Niederrheinisches Freilichtmuseum bietet tolles Ambiente Mittelaltermarkt lockt nach Grefrath

An ihrem Stand im Innenhof der Hofanlage Hagen auf dem Gelände des Niederrheinischen Freilichtmuseums in Grefrath duftet es aromatisch. Verursacher sind die handgefertigten Seifen, die Wiegner aus natürlichen Produkten herstellt. Gegenüber am Stand der Hornkrämerin Susi lassen sich die Besucher von Schmuck und Trinkhörnern begeistern und schauen Petra Poelmann über die Schulter, die kleine Ledersäckchen herstellt. Was es mit der Helmbrünne und dem Gambeson auf sich hat, darüber klärt Jochen Houben auf: „Ich bin ein armer Söldner und kein Ritter. Daher trage ich ein wattiertes Wams, den Gambeson, der beim Kampf die Wucht abfängt, und darüber ein Panzerhemd aus Lederschuppen. Metall war wertvoll und teuer, das konnte sich nicht jeder leisten“, erklärt Houben die Ausrüstungsgegenstände und deutet auf das Panzerhemd, das aus vielen kleinteiligen Lederschuppen besteht, die mit Lederbändern zusammengehalten werden. Schwer ist es dabei auch. Wer anhebt, staunt. „Das sind sieben Kilogramm“, sagt Houben. Die Brünne ist das Kettengeflecht an seinem Halbhelm.