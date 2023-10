Mein Verein: Der MGV Vinkrath Vinkrather Männerstimmen suchen ein Zuhause

In zwei Jahren feiert der Männergesangsverein (MGV) Vinkrath sein 100-jähriges Bestehen. Der Chor um Leiter Christian Wilke hat dieses besondere Ereignis natürlich bereits fest im Blick, geplant sind ein Konzert und ein Freundschaftssingen. Doch den Chor beschäftigt derzeit etwas anderes. Die Proben finden an wechselnden Orten statt (übrigens immer freitags ab 18 Uhr), das zuletzt genutzte Zuhause, der Landgasthof Buschbäckerhof im Norden Vinkraths, steht nicht mehr zur Verfügung. So trifft man sich beispielsweise im Vereinsheim des SSV Grefrath. Hier haben alle Platz, sich im Halbrund um das Klavier zu stellen und dreistimmig zu intonieren. Doch das Klavier benötigt Chorleiter und diplomierter Musikpädagoge Christian Wilke, auch musikalischer Direktor am Scala-Theater in Köln, nur gelegentlich. Denn der Chor ist gut vorbereitet, kennt Text und Melodie auswendig. Wilke hat vorab jede Stimme herausgearbeitet und den Sängern in einem Tondokument zum Üben übergeben, ein sorgsam arrangiertes Playback gibt Takt und Tonhöhe vor. Für den Chor war es eine Umstellung, als Wilke 2019 die Leitung übernahm. „Ja, das war eine andere Literatur“, bestätigen der Vorsitzende Klaus Buckenhüskes und sein Vertreter Dirk Kleuters mit einem Schmunzeln. Vorsichtig gesagt: Bekannte Vorlagen wurden entstaubt, Neues kam hinzu. Der Chor präsentiert sich mit Werken von Udo Jürgens, Pur, den Toten Hosen, Grönemeyer und Elvis Presley. Und tatsächlich: „Wir haben neue Mitglieder gewonnen“, freut sich Buckenhüskes. In den 1980er und 1990er Jahren sei man noch rund 50 Stimmen stark gewesen, jetzt steige die Zahl wieder. Aktuell zählt man 20 Mitglieder. „Neue Sänger sind immer willkommen“, sagt Kleuters und verweist zur ersten Kontaktaufnahme auf die E-Mail-Adresse info@mgv-vinkrath.de.