Metalldiebe auf Friedhof in Grefrath Metalldiebe stehlen Grablampen und Kreuze

Doch auch Friedhöfe werden von Metalldieben nicht verschont. Kreisweit wurden in diesem Jahr schon sieben Diebstähle von Friedhöfen und Friedhofsgebäuden der Polizei Viersen gemeldet. „Hierbei handelt es sich in vier Fällen um Diebstähle metallischer Gegenstände und in drei Fällen um Diebstähle nicht-metallischer Gegenstände“, teilte eine Polizeisprecherin auf Anfrage mit. Gestohlen wurden unter anderem Grablampen, Bronzekreuze und Metallvasen. Im Jahr 2021 wurden der Polizei im Kreis Viersen 14 Fälle von Metalldiebstahl bekannt, in vier Fällen wurden nicht-metallische Gegenstände von Friedhöfen oder aus Friedhofsgebäuden gestohlen. 2022 registrierte die Polizei sieben Metalldiebstähle, in zwölf Fällen wurden nicht-metallische Gegenstände vom Friedhof entwendet.