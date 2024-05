Messe „Gartenleben“ in Grefrath Blühende Vielfalt für Garten-Liebhaber

„So was Süßes habe ich noch nie gesehen“, bemerkt derweil Annegret Hucks, die am Stand des Ateliers Bedazzled stehen geblieben ist. Was sie so begeistert, sind die getöpferten Vogeltränken. Es sind nicht einfach nur farbige Schalen. Es gibt Exemplare, die am Rand eine kleine Häuserzeile tragen, von der aus ein Mini-Steg ins Wasser reicht. Auf anderen tummeln sich putzige Igel. Die getöpferten Vogelhäuser begeistern ebenso, zumal sie Hingucker wie einen Specht aus Ton oder einen kleinen Vogel, im Schnabel ein Würmchen hängend, tragen. Das seien allerliebste Details, sagt Hucks, was Ellen Meijer, die hinter den handgearbeiteten Werken steht, ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Aber auch die Kombination aus Holz- und Metallkunst, die Mark Meijer zeigt, kommt bestens an.