Grefrath/Vinkrath Messdiener holen Tannenbäume nach Weihnachten ab

Wer den Service der Messdienergemeinschaft Grefrath/Vinkrath nutzen möchte, wird gebeten, einen Briefumschlag mit der ausgefüllten „Tannenbaumkarte“ (sie befindet sich im Pfarrbrief) und einer Spende pro Baum in den Briefkasten am Pfarrbüro in Grefrath, Dunkerhofstraße 4, zu werfen. Es sei nicht nötig, dort zu klingeln. Auf der Karte wird angekreuzt, wo der Baum in Grefrath oder Vinkrath abzuholen ist, und ob er am 13. Januar oder 3. Februar geholt werden soll. Die Abholung kann auch per E-Mail angemeldet werden an tannenbaum@st-benediktgrefrath.de sowie online unter http://tinyurl.com/Tannenbaumaktion. Am Fuß des Baumes sollte zudem ein Namensschild angebracht werden.