Freundschaft mit Frévent Memobus hält am 4. September in Grefrath

Ein Teil der Ausstellung zur deutsch-französischen Freundschaft ist aktuell schon am Markt zu sehen, wo in den Schaufenstern eines leerstehenden Ladenlokals nachzulesen ist, wie alles begann. Lebendiger sind die Geschichten, die die Grefrather zu erzählen wissen, die seit Jahrzehnten Kontakte nach Frévent pflegen, wie Georg Pauls, der ab 1966 dabei war, Beate Rücker, die schon als Mädchen mit den Eltern nach Frankreich fuhr und dabei fleißig dolmetschte, oder Werner Balsen, der für die Begegnung in Europa wirbt, um Frieden und Stabilität zu bewahren. Deshalb freue sich der Partnerschaftsverein in Grefrath auch über neue Mitglieder und alle, die den Austausch und die Freundschaft mit Frévent pflegen wollen. „Wir müssen uns klarmachen, dass wir an dieser Freundschaft arbeiten müssen“, sagt Balsen: „Wie in einer Ehe.“