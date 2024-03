Ortsmitte von Grefrath verschönert Marktplatz nach Umbauarbeiten wieder freigegeben

Ein Hingucker sind die historischen Fotos aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg bis in die 1950er-Jahre, die sich im Archiv des Heimatvereins fanden und für die Anbringung am Markt und an der Hohe Straße speziell gedruckt wurden. Für mehrere Bäume, die entfernt werden mussten, gab es Ersatz. Die Spitzahorn-Bäume, die zuvor dort standen, hatten in engen Betonringen und bei extrem verdichtetem Boden keine Möglichkeit, ihr Wurzelwerk auszubreiten, und wuchsen deshalb auch in den vergangenen 20 Jahren kaum. Das wurde im Zuge der Bauarbeiten offenbar. Für die neu gesetzten Amberbäume wurden nun bessere Startbedingungen geschaffen, ihre Wurzeln sollen am Markt mehr Platz zum Wachsen haben. Diese Bäume sollen ein schönes Bild für den Marktplatz geben und auch mehr Schatten spenden als die bisherigen Bäume, hatte die Verwaltung im Dezember mitgeteilt, nachdem der Zustand bekannt geworden war und man sich entschied, die alten Exemplare zu entfernen und neue Bäume zu setzen.