„Bis zur Unkenntlichkeit weichgespült“ Warum der Grüne Marcus Lamprecht seine Partei verlässt

Wie Marcus Lamprecht weiter mitteilte, habe er lange mit sich gerungen, sich über einen langen Zeitraum die Frage gestellt – angelehnt an einen Hit der britischen Rockband The Clash „Should I Stay Or Should I Go“, – ob er auch in Zukunft die Ziele, Entscheidungen und in vielen Fällen Kompromisse der Grünen mittragen könne. Seit über zwölf Jahren sei er Mitglied der Partei gewesen und dabei viele Parteimitglieder kennen gelernt, die er sehr schätze. „Eine Partei wird bei allen Konflikten auch ein politisches Zuhause“, resümierte Lamprecht, „und noch dazu scheint die eigene Partei häufig wenigstens die am wenigsten schlechte Option. Doch irgendwann ist auch diese Option so schlecht, dass es einfach nicht mehr reicht.“ Kompromisse gehörten zum politischen Leben. Allerdings nähmen die Grünen die Kompromisse viel zu häufig vorweg. „Eigene Positionen werden im Vorfeld bis zur Unkenntlichkeit weichgespült“, erklärte Lamprecht. Die Gründe für seine Entscheidung liegen eher auf bundes-, vor allem landespolitischer Ebene. Die Klimakrise beispielsweise kenne keine Kompromisse. Auch der Umgang mit den Themen Versammlungsgesetz in Nordrhein-Westfalen und auch Lützerath seien Auslöser für seine Entscheidung gewesen, aber nicht alleinige Gründe. „Ich habe keine Lust, alles bedauernd mitzutragen oder gar schönzureden. Die selbstgerechte Kommunikation ist das i-Tüpfelchen. Es reicht.“ Nicht zuletzt, weil er sich auch bei anderen Themen wie Sondervermögen, unzureichendes „Bürgergeld“, unzureichendes BAföG und allgemein Umgang mit Studierenden nicht mit den Positionen der Grünen anfreunden könne.