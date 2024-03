Politik in Grefrath Marco Gorgs neu im Gemeinderat

Der Grefrather Gemeinderat hat ein neues Mitglied: Marco Gorgs ist der Nachfolger von Norbert Hegger, der sein Ratsmandat zum 31. März niederlegte und am vergangenen Dienstag letztmalig als Ratsherr an der Ratssitzung teilnahm. Hegger begründete seine Entscheidung, die er zuvor auch gegenüber Bürgermeister Stefan Schumeckers und der CDU-Fraktion angekündigt hatte, mit neuen berufliche Aufgaben. Seit 2014 hatte Hegger in der Fraktion mitgearbeitet, zuerst als sachkundiger Bürger, dann rasch als Ratsmitglied. „In all seinen Aufgaben und Funktionen, zuletzt auch als CDU-Sprecher im Sport- und Kulturausschuss hat sich Norbert Hegger umsichtig, sachlich und professionell engagiert“, so CDU-Fraktionsvorsitzender Christian Kappenhagen: „Für die Fraktion war er eine Bereicherung und seine Sicht wird uns fehlen. Ein herausgehobenes politisches Engagement ist immer zeitintensiv, und nach fast zehn Jahren ist es nachvollziehbar, wenn Familie und Beruf wieder stärker in den Fokus rücken.“