Grefrath : Mann verletzt seine Frau schwer mit einem Messer

Grefrath Versuchtes Tötungsdelikt in Grefrath: Bereits am Donnerstag gegen 17 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Schwarzdrosselweg gerufen.