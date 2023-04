Unfall in Grefrath Lkw prallt gegen Baum an der L 39

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war ein 61-jähriger Lkw-Fahrer aus Köln gegen 16.20 Uhr mit einem 7,5-Tonner auf der Grefrather Straße unterwegs. Er kam aus Richtung Süchteln und fuhr in Richtung B 509 in Grefrath. Möglicherweise wurde der Lkw durch eine Windbö mit den rechten Rädern in den Grünstreifen neben der Straße gedrückt. Von dort gelang es dem Fahrer nicht mehr, gegenzulenken – schlussendlich prallte der Lkw mit der rechten vorderen Fahrzeugecke gegen einen Baum, hieß es von der Polizei am Montag weiter.