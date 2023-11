„Ein Funken Hoffnung“ Lichtertrecker rollen am 2. Dezember durch Grefrath

Was ihn freut, ist die Tatsache, dass sich für die Grefrather Lichterfahrt erneut Sponsoren gefunden haben. Sie machen es möglich, dass Schokoladennikoläuse gekauft werden konnten, die an die Senioren verteilt werden. Auf der Strecke wird nämlich insgesamt zweimal gestoppt: Einmal in Mülhausen am Alten- und Pflegeheim Haus Salus und einmal am Seniorenzentrum in Oedt. Dort erhalten die Bewohner und die Mitarbeiter der Senioreneinrichtungen allesamt Nikoläuse. „Von Haus Salus ist uns schon angekündigt worden, dass für alle Fahrer und Mitfahrer der Lichternacht alkoholfreier Glühwein und Mutzen bereit stehen, und auch das Altenheim in Oedt hat etwas zur Stärkung und zum Aufwärmen vorbereitet“, berichtet Optendrenk.