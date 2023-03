Neues Straßenschild enthüllt Levy-Nohlen-Weg in Grefrath erinnert an jüdische Familien

Grefrath · In Grefrath wurde das neue Straßenschild am Levy-Nohlen-Weg am Sonntag feierlich enthüllt. Schüler erinnerten an das Schicksal der jüdischen Familien, die Opfer der NS-Diktatur wurden.

27.03.2023, 13:21 Uhr

Bürgermeister Stefan Schumeckers und Heimatverein-Ehrenvorsitzender Herbert Küsters enthüllten das neue Straßenschild. Foto: Norbert Prümen

Von Sonja Reinecke