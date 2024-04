Natur und Tiere Künstlerinnen stellen in der Galerie Küsters in Oedt aus

Anne-Dore Trapp ist 83 Jahre alt. Sie malt seit 1979, und es ist immer noch die Leidenschaft der früheren Bankangestellten. Der Beginn dieser Passion war ein Zufall. Ihre Freundin hatte einen Malkasten geschenkt bekommen, aber keine Lust, allein zum Malkurs zu gehen. Also begleitete Anne-Dore Trapp sie. Und blieb dabei. Denn: „Das Malen ist mein Leben.“ Ihr Thema ist die Schönheit der Natur und der Tiere. „Ich mag es, schöne Bilder zu malen, nichts Trauriges, sondern Farbenfrohes“, sagt Trapp. In der Ausstellung in Oedt wird sie Blumenbilder und kleine Vogeldarstellungen zeigen, Bilder, die überwiegend nach eigenen Fotografien entstanden sind. Wochenlang, so erzählt sie, arbeite sie an einer Blüte, aber dann wird sie „richtig plastisch.“ Anne-Dore Trapp malt in Öl.