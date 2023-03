Theater an der Schule an der Dorenburg Warum ein Polizist plötzlich ins Klassenzimmer stürmte

Sabine Wiegel, Klassenlehrerin der 6b an der Schule an der Dorenburg, spricht gerade über das Wattenmeer und will von den Schülerinnen und Schülern wissen, was ein Priel ist. Da stürmt völlig unerwartet eine wildfremde Frau in den Klassenraum, unterbricht den Unterricht: „Ich bin Sozialarbeiterin, gleich kommt ein Herr von der Kriminalpolizei und spricht zu Euch.“ Prompt geht wieder die Tür, ein Mann, schwarzer Mantel, umgehängte Tasche, geht zum Lehrerpult. „Das ist ein Fall für die Staatsanwaltschaft“, raunt Kommissar Dominik Stein in den Raum. Es gehe um ein Verbrechen in den sozialen Medien: „Mobbing. Statistisch finden sich in jeder Klasse Opfer und Täter“, resümiert der Polizist. „Warum habt ihr das gemacht? Das ist nicht witzig“, fügt er hinzu. Betroffene Stille im Klassenzimmer.