Milde Strafe für Ärztin aus Grefrath Falsches Gesundheitszeugnis ausgestellt

Am Krefelder Amtsgericht ist am Donnerstag das Urteil gegen eine 67-jährige Grefratherin gefallen, die in Krefeld als Ärztin praktiziert. Sie wurde wegen des Ausstellens eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses verwarnt. Konkret erhielt die Medizinerin eine Geldstrafe auf Bewährung in Höhe von 60 Tagessätzen á 150 Euro. Die Bewährungszeit beträgt zwei Jahre.